На выставке диких животных в Мариуполе произошла драка с применением оружия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на организаторов мероприятия.

По их информации, в четверг в 19:15 один из посетителей выставки начал засовывать пальцы в клетку с лемурами. Животные не очень обрадовались незваному гостю, один из них укусил мужчину за палец.

"Мужчина, который был с компанией товарищей, начал провоцировать животных. Скорее всего, он был в нетрезвом состоянии. У нас по залу развешаны информационные стенды: "Пальцы в клетку не засовывать", но посетитель проигнорировал меры безопасности", - рассказал один из организаторов выставки.

На место приехала "скорая", мужчине оказали необходимую помощь. Но и после этого он не успокоился.

Организаторам пришлось вызвать охрану. Их приезд еще больше возмутил компанию мужчин. Начался конфликт, который закончился дракой и стрельбой.

Один из мужчин разбил на голове 40-летнего охранника бутылку. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и резаной раной лба мужчину доставили в нейрохирургию областной больницы (бывш. горбольницы №2), сообщает 0629.

Второму охраннику посетители выстрелили в ногу. По данным медиков, с ранением голени 55-летний мужчина доставлен в городскую больницу №1.

Пострадал и один из буйных посетителей. Охранник успел прыснуть из газового баллончика дебоширу в лицо. Помощь ему была оказана на месте.

В полиции УНН сообщили, что во время конфликта было применено пневматическое оружие.

"Одному из охранников разбили голову, в другого стреляли из пневматического оружия", - сообщили в пресс-службе ГУ НП в Донецкой области.

Предварительно действия мужчины квалифицированы по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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