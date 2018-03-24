В столице владелец автомобиля подал в розыск после того, как автоломбард продал залоговую машину после нескольких дней просрочки.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Короткое описание: автомобиль Mercedes был отдан в автоломбард, в качестве залога (на Братиславской, 52). Собственник авто просрочил выплату на 5 дней. Ломбард продал автомобиль. Новый владелец купил авто, поставил на учёт. Каким-то образом достал номер телефона предыдущего владельца и сегодня позвонил ему, чтобы узнать остались ли у него запчасти. Тот, ничего не понимая, договаривается на встречу", - говорится в сообщении.

Дальнейшие события развивались по стремительному сценарию.



"Когда оба встретились начался конфликт. Чтобы избежать плохих последствий новый владелец сел в авто и уехал. Предыдущий владелец позвонил на 102 и сообщил, что авто в угоне и начал преследовать автомобиль", - отмечается на портале "Киев Оперативный"

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Инцидент закончился тем, что на место приехала следственно-оперативная группа и изъяла автомобиль до выяснения всех обстоятельств.





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