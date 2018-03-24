Бывший полковник Главного управления разведки РФ Сергей Скрипаль, который уже три недели находится в тяжелом состоянии после отравления паралитическим газом российской разработки "Новичок", просил о помиловании и хотел вернуться в Россию. Об этом сообщает BBC.

Одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал журналистам, что бывший полковник позвонил ему из Лондона в 2012 году и они долго говорили по телефону.

"В 2012 он мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали. Он мне позвонил из Лондона. Он мне сказал: "Я никого не предавал. Я присягу принимал на верность Советскому Союзу. И он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и позволить приехать в Россию", – рассказал Тимошков.

"Он сожалел, потому что жизнь у него пошла наперекосяк", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению. Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, прекращении контактов на высоком уровне и проверке подозрительных банковских счетов россиян в качестве ответа на преступления. Москва отрицает обвинения.

Как сообщала "Страна", источник отравления до сих пор не выявлен. По мнению СМИ, Скрипаль мог отравиться ядом в вентиляции своего BMW.

По другой информации, экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены у себя дома.