Сегодня, 24 марта, пройдет всемирная акция Час Земли. Люди в разных странах мира одновременно выключат свет в помещениях, где находятся и таким образом напомнят о необходимости беречь ресурсы на планете.

Украина попытается поймать связь с планетой в 20:30, сообщают координаторы Часа Земли в Украине.

Впервые акция была организована в Австралии в 2007 году, а уже в следующем году она получила огромный резонанс и всемирную поддержку. В 2008 году к акции присоединилось 35 стран мира. В 2009 году мероприятие Час Земли стало самым массовым в истории человечества и набрало огромное количество участников – 88 стран, 4008 городов. По оценкам WWF, Час Земли коснулся более миллиарда жителей планеты.

Каждый год сотни знаковых памятников мира отключают свои огни, такие как Великие Египетские пирамиды, Лондонский Биг-Бен, статуя Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро и много других.

Час Земли – ежегодное международное событие, которое проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Событие направлено на то, чтобы все частные лица, организации, школы, муниципальные образования и коммерческие учреждения выключили свет на один час, таким образом стимулируя интерес к проблеме изменения климата, загрязнению и другим не менее важным экологическим проблемам.

К 2017 году набралось более 7000 городов в 187 странах и территориях планеты, которые также поучаствовали в данной акции.

Украина же впервые присоединилась к акции в 2009 году, тогда количество городов и поселков-участников составляло всего 16. В 2017 году это количество увеличилось до 60 городов, которые призвали всех жителей к активным действиям за борьбу будущего нашей Планеты.

Час Земли в 2018 году 24 марта по киевскому времени начнется в 20:30 и продлится до 21:30.

Около 70 украинских городов присоединились в этом году к инициативе, выразив свою поддержку Часу Земли и запланировав специальные образовательные мероприятия в рамках кампании, отключение известных на всю Украину памятников и тому подобное.

Ранее "Страна" писала о том, что любители астрономии помогли профессионалам открыть новый тип полярного сияния.