Раховский городской совет принял резонансное решение на очередной сессии. За то, чтобы обратиться к Верховной Рады Украины с требованием отставки Арсена Авакова, Юрия Луценко и импичмента Петра Порошенко проголосовало 17 из 26 депутатов Раховского горсовета.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Поддержал обращение депутатов также и мэр Рахова Виктор Медвидь. В обращении говорится о том, что отставка генпрокурора и главы МВД, а также импичмент президента должно стать ответственностью за разгон протестующих под Верховной Радой 3 марта.

В то же время, 23 марта, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отреагировал на это решение Раховского горсовета, подчеркнув, что "такие решения – не компетенция местных советов, которые должны действовать только в соответствии с законом "О местном самоуправлении в Украине".

Он добавил, что обжалует решение Раховского городского совета с требованиями об импичменте президента в Закарпатском окружном административном суде.

"То, что это решение будет отменено судом, у меня никаких сомнений нет. После этого лично я инициирую перед Верховной Радой Украины вопрос о досрочном прекращении полномочий Раховского горсовета и назначении внеочередных выборов", – подчеркнул Москаль.

Как сообщала "Страна", на Майдане прошел марш за отставку Порошенко и акция по Крыму.

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