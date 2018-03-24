Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий рассказал о вероятности переворота, "водевиле" дела Савченко и общении с Аваковым.

Об этом он рассказал в эфире Радио свобода.

"Власть решила поиграть в силовой сценарий" - таким образом народный депутат, лидер партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий прокомментировал обыски в штабе Национального корпуса Азов в Киеве.

В интервью Билецкий убеждает, что никаких нарушений закона со стороны "Азова", "Национального корпуса" при занятии территории завода ЧАО "АТЭК" не было.

Он утверждает, что это была попытка запугать и дискредитировать национальный корпус на фоне ситуации с Савченко, когда очень легко вызвать негативные эмоции к патриотическим организациям.

Также лидер "Национального корпуса" заверил, что доведет дело до суда и вместе с другими патриотами не позволит "создать новую диктатуру" в Украине.

Белецкий отметил, что в Украине не будет военного мятежа. Однако, по его словам, значительная часть фронтовиков не столько оружием, сколько идеей готовы поддержать силовую смену власти.

Причиной этого Белецкий называет ситуацию внутри Украины - "экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию".

При этом глава "Нацкорпуса" подтвердил, что регулярно общается с Аваковым.

Как сообщала "Страна", во время конфликта у штаба "Нацкорпуса" ветеран АТО угрожал полицейским фаллоимитатором.

Ранее мы писали, что в полиции объяснили, зачем обыскивали завод, где находится штаб Нацкорпуса.