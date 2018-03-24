Полиция Финляндии получила ордер Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом, сообщает ведомство в субботу.

Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, но собирался покинуть страну в субботу, чтобы отправиться в Данию, а потом в Швейцарию.

"Национальное бюро расследований сообщает: Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", - говорится в сообщении.

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, не явилась в суд и, по данным испанских изданий, отправилась в Швейцарию.

В Барселоне по этому поводу вспыхнули массовые протесты против задержания пяти ведущих каталонских политиков произошли столкновения с полицией, в результате пострадали несколько десятков человек.