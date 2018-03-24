В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен. Об этом сообщает УНН.

В НБУ подтвердили, что в течение 2017 года было отправлено для уничтожения оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук.

"В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным НБУ, после прекращения печати банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, а также выпуска монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек до 2020 года количество монет на одного человека, находящихся в обращении, уменьшится на 60%, а количество банкнот - на 40%.

Как сообщала "Страна", НБУ еще не принял решение о введении банкноты в 1 000 гривен.

Ранее мы писали, что в НБУ объяснили, как будут изымать из обращения старые банкноты и мелкие монеты.