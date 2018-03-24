Штаб АТО назначил служебную проверку по факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"После уточнения оперативной информации стало известно, что враждебные обстрелы из стрелкового оружия украинских позиций в Донецкой области, которые произошли 22 марта, подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов, в штабе АТО назначена служебная проверка", - отметили в штабе.

Фото: facebook.com/ato.news

22 марта штаб АТО сообщал, что режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере.

Как сообщала "Страна", сепаратисты нарушили перемирие на Донбассе, обстреляв Авдеевку.

Ранее мы писали, что в ООН назвали число погибших и раненых мирных жителей Донбасса за три последних месяца.