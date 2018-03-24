Полицейский, который в пятницу обменял себя на заложника при теракте в супермаркете во Франции, скончался от полученных ранений, сообщил глава МВД Жерар Коллон.

"Подполковник Арно Бельтрам скончался. Погиб за Отечество. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву. С тяжелым сердцем я и моя семья обращаемся за поддержкой всей страны его семье и его коллегам из жандармерии Од", - написал министр в Twitter.

Ранее сообщалось, что полицейский Арно Бельтрам предложил себя в обмен на женщину, взятую в заложники в супермаркете. Офицер также оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован.

Ранее "Страна" сообщала, что в результате нападения террориста бщее число жертв нападения составило три человека, 16 человек ранены и двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за серию нападений на юге Франции взяла ИГ (террористическая группировка).