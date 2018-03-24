Бывшего продюсера групп "Наутилус" и "Би-2" Александра Пономарева депортировали из Украины, не дав проводить тяжело больного отца.

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Александр Пономарев поехал перевозить тяжело больного отца из Москвы в Одессу через Беларусь.

"Мы вчера, на специально оборудованном автобусе перевозили из Москвы в Одессу к родной сестре тяжело больного отца. Экипаж - два водителя, дочь Вероника, друг Вася и сиделка-узбечка Соня... Они (украинские пограничники - ред.), сразу, начали называть меня "Хипом", всем видом дав понять, что наконец-то им попалась крупная рыбешка, и они всё про меня знают. Видимо, быстро прошерстив Сети и Инстаграм, они не сомневались, что каждый год все свои лучшие дни я провожу в Крыму. Это было глупо отрицать, потому что все крымские фото - самые счастливые. Началась настоящая травля. Два с половиной часа визга, крика, угроз, запугиваний, унижений за "неоднократное незаконное посещение временно оккупированных территорий". На трех листах заставили меня расписать все адреса и телефоны крымских друзей и подруг, клянусь вам, как в лучших фильмах про Гестапо. Только это было не кино", - написал Пономарев.



Также он отметил, что ему запрещен въезд в Украину на три года.

"Отцу становилось всё хуже и хуже, им это было абсолютно пофигу. На просьбу вызвать скорую, ответили злорадной ухмылкой. Результат - запрет на въезд в Украину на три года. Это значит, что, я уже не увижу живого отца, всё это время не смогу посетить могилу матери в Одессе и обнять родную сестру. Дали попрощаться с отцом и выкинули с сумкой в чистом поле. Вероника разрыдалась. Пешком перешёл белорусскую границу, на попутках добрался до Гомеля, а потом и до Минска. Какое преступление я совершил, чтобы несколько обезумевших солдафонов так надо мной измывались? Я никогда в жизни не чувствовал на себе столько недочеловеческой ненависти! Может, это просто от бессилия и собственной ничтожности? Но причём тут отец!? Ладно, жизнь все расставит по местам, и всем все воздаст, но мир, определённо, сошел с ума", - подытожил он.

Фото: facebook.com/Radiohip

Отметим, что первой его Пономарева были "Зодчие", где как раз тогда трудились Юрий Лоза и Валерий Сюткин. Потом работал музыкальным директором "Браво", затем - с Наутилусом". Благодаря его усилиям группа "Сплин" получила широкую известность. С ними он начал работу в 97-м году, параллельно пытаясь "раскручивать" "Би-2", затем - "Ночных Снайперов".

Пономарев не первый представитель российского шоу-бизнеса, которому запрещен въезд в Украину.

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