Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца содержания под стражей подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова. Об этом сообщает 5 канал.

"Шевченковский райсуд продлил содержание под стражей полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыков, которого обвиняют в государственной измене. Следующие два месяца он проведет за решеткой", – сказано в сообщении.

Адвокат подсудимого Олег Веремеенко на заседании просил назначить Безъязыкову домашний арест с ношением электронного браслета, подчеркивая, что у подозреваемого трое детей. Прокурор заявил, что обвиняемый может убежать или давить на свидетелей.

"Безъязыков, находясь в рядах ВСУ, занимал довольно высокий пост, некоторые свидетели были в его подчинении. Поэтому, используя свои связи, как личностные, так и профессиональные, находясь на свободе, по мнению органа досудебного расследования и прокуратуры, он может каким-то образом повлиять на указанных свидетелей с целью предоставления им тех или иных, скорректированных в его интересах, свидетельств", - подчеркнул прокурор Олег Пересада.

"Прямые доказательства, которые бы указывали, что Безъязыков является предателем, мы не увидели за этот год. При таких обстоятельствах, я считаю, что нельзя держать человека под стражей просто "до скончания века". Могу сказать, что в таких ситуациях Евросуд говорит, что это неоправданно длинное содержания под стражей", - подчеркнул адвокат Олег Веремеенко.

Как сообщалось, 16 января Шевченковский райсуд Киева приобщил к делу обвиняемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова новые материалы - расшифрованные телефонные разговоры.

"По утверждению прокурора, они доказывают переход украинского офицера на сторону противника в условиях войны. В части разговоров Безъязыков выступает непосредственным участником, в остальных – только упоминается ", - говорится в сообщении.

Сам подсудимый и его защита обвинения отрицают. Кроме того, Безъязыков попросил предоставить его семье охрану, поскольку, по его мнению, ей грозит опасность.

"Есть серия разговоров, которые я бы назвал "попыткой боевиков дискредитировать пленного". Не только Безъязыкова пытались дискредитировать. Были обычные солдаты, были люди, которых сами боевики считали суперпленными. То есть пленные, за которых можно получить 15 человек", – прокомментировал позицию защиты адвокат Веремеенко.

Сторона обвинения утверждает, что в плену боевиков террористической организации "ДНР" с августа 2014 по июль 2016 года Безъязыков стал членом террористической группировки и работал в "разведывательном управлении" незаконного вооруженного формирования. "Следует, что господин Безъязыков не был никаким военнопленным. Он, согласно иерархии, занимал не последнюю позицию в этой организации, давая указания и поручения другим членам террористической организации", – отметил прокурор Олег Пересада.

В декабре 2016 года следователи Службы безопасности Украины задержали И.Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ, ему было объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Шевченковский райсуд Киева начал рассматривать дело И.Безъязыкова по существу 18 августа 2017 года.

Безъязыков – кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего восьмого армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. По словам жены И.Безъязыкова Маргариты Кушнировой, ее супруг попал в плен 16 августа 2014 года. 5 июля 2016 года Безъязыков был освобожден из плена боевиков.

Как сообщала "Страна", полковник Безъязыков своей вины в государственной измене не признает.

Ранее мы писали, что в зоне АТО освободили из плена полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.