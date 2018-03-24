Во время массовых протестов против задержания пяти ведущих каталонских политиков произошли столкновения с полицией, в результате пострадали несколько десятков человек.

С 20 часов до полуночи за медицинской помощью обратились 29 человека, получившие легкие травмы, в основном ушибы, сообщил в ночь на субботу, 24 марта, департамент здравоохранения каталонского Женералитата.

Протестующие пытались прорвать полицейский кордон у здания представительства испанского правительства в Барселоне, бросали дымовые шашки и бутылки. В ответ правоохранители применили резиновые дубинки.

Протесты в Барселоне и других каталонских городах начались накануне после объявления Верховным судом Испании решений в отношении подозреваемых в причастности к сепаратистскому процессу.

Суд выдал международный ордер на арест бежавшего в Бельгию бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и еще пяти местных политиков, скрывающихся от испанского правосудия за границей. Кроме того, арестованы пять ведущих политиков, выступающих за отделение Каталонии от Испании, в том числе кандидат на пост главы каталонской администрации Жорди Туруль.

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Конституционный суд в Мадриде признал подобные действия незаконными.

Одновременно судебные органы Испании возбудили дела против 28 каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Карлес Пучдемон, глава распущенной администрации, которому грозит до 50 лет лишения свободы, скрылся за границей. Ранее ВС Испании уже выдавал ордер на арест Пучдемона, но затем отозвал его.

Победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости. Они настаивают на восстановлении уволенной администрации во главе с Пучдемоном.