Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с обладателем пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО). Об этом он рассказал в интервью EsNews.

"Линарес очень быстрый, он имеет хорошие руки, удар, оборонную и боксерский ум. Он очень хороший спортсмен. Думаю, это будет мой самый сложный бой в карьере. Думаю, что выиграть третий титул за 13 поединков - это очень быстро", - отметил украинский боксер.

Примечательно, что Ломаченко проведет первый бой в категории до 61,2 кг, до этого он боксировал в весе до 58,9 кг.

Стоит отметить, что 30-летний украинский боксер имеет на профи-ринге 10 побед (8 - нокаутом) и 1 поражение, 32-летний венесуэлец - 44 победы (29 - нокаутом) и 3 поражения.

Как сообщала "Страна", бой Ломаченко - Линарес таки состоится 12 мая в Madison Square Gard.

Ранее мы писали, что с Линаресом должен получиться невероятный бой - Ломаченко.