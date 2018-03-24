Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и ряда политиков, сообщает газета El País.

По данным источников издания, судья запросил объявить в европейский розыск помимо Пучдемона бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, а также бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании.

Кроме того, выдан международный ордер на арест генерального секретаря "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая в пятницу не явилась в суд и сообщила, что покинула Испанию. По данным испанских СМИ, она отправилась в Швейцарию.

Европейский ордер на задержание представителя крайне левой партии "Кандидатура народного единства" Аны Габриэль, которая находится в Швейцарии, судья не выдал.

Напомним, в начале года суд Испании постановил, что Пучдемон не возглавит правительство Каталонии до возвращения в страну.

Позже Пучдемон оставил попытки возглавить парламент Каталонии.