Народный депутат Надежда Савченко, которую суд арестовал на два месяца, будет под усиленным наблюдением врачей, если начнет голодать. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире "5 канала".

А на вопрос ведущей, могут ли Савченко принудительно кормить, Петренко ответил, что "есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу".

"Они имеют доступ к врачам, постоянный медицинский осмотр и фактически обеспечения тем необходимым, чтобы она, будучи фактически в состоянии голодания, поддерживала свою жизнеспособность. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, если будет идти речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь пойдет о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые включаются по состоянию здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу", - рассказал министр.

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