Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пообещала лично проконтролировать соблюдение прав Надежды Савченко, арестованной на два месяца по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского омбудсмена.

"Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко", - говорится в заявлении.

Денисова добавила, что в четверг задержание Савченко произошло с нарушением требований действующего законодательства.

Добавим, что сразу после ареста Савченко объявила голодовку. Министр юстиции Павел Петренко в этой связи заявил, что она будет под усиленным наблюдением врачей.

"Если будет идти речь о СИЗО СБУ, там специалисты медицинскую помощь окажут. Если речь пойдет о пенитенциарной системе, мы так же имеем соответствующие регламенты и мы работаем с гражданскими врачами, которые включаются по состоянию здоровья того лица, которое изъявило желание не употреблять пищу", - рассказал министр в эфире 5 канала.

Напомним, Рада 22 марта удовлетворила представление Генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание. Сразу после этого ее доставили в следственный изолятор.

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