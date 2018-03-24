УЕФА обнародовала на своем сайте "путеводитель" для футбольных болельщиков, которые отправятся в украинскую столицу, где 26 мая состоится финал Лиги чемпионов.

"Киев известный своими улицами, обрамленными деревьями, зеленым пространством и церквями. Место рождения великих Олега Блохина и Валерия Лобановского. Город-побратим Баку, Чикаго, Эдинбурга, Киото и Мюнхена. Безопасный, дешевый и почти столь же густонаселенный, как Мадрид", - такими словами описали столицу Украины в УЕФА.

На сайте также отметили несколько фактов о стадионе "Олимпийский" и как к нему добраться.

В частности, УЕФА предлагает туристам прогуляться вдоль "Киевского Монмартра" - Андреевского спуска или подняться на колокольню в соборе Святой Софии.

Также спортивная организация советует посетить и Мариинский парк.

Не забыли в ассоциации рассказать и о еде в украинской столице. Так, борщ, пампушки, вареники и галушки, а также знаменитая киевская перепичка вошли в перечень рекомендованных блюд от УЕФА.

Напомним, сегодня сборная Украины отыграла ничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче, а бразильцы всухую разгромили сборную России.