Сборная Украины по футболу провела первую игру в новом году и не сумела удержать победу. Соперником подопечных Андрея Шевченко была сборная Саудовской Аравии, которая пробилась на ЧМ-2018 в Россию.

Поединок, который закончился ничьей 1:1, наша команда Андрея Шевченко проводила на 8-тысячном Муниципальном стадионе в Марбелье.

В рейтинге ФИФА команда, где каждый игрок за выход на чемпионат мира получил по $1,5 млн, занимает скромное место №64, но недавно ее возглавил известный испанский специалист Хуан Антонио Пицци, потому что Саудовская Аравия - участник чемпионата мира 2018 года, где выступает в одной группе с хозяевами командой России.

На 32-й минуте счет в матче открыл нападающий украинской команды Артем Кравец. Через шесть минут Фахад Аль-Муваллад сравнял результат. Во втором тайме команды голов не забивали, несмотря на созданные голевые моменты.

В этом поединке саудовцы выглядели на поле более уверенно и даже заслуживали победы.

Украина - Саудовская Аравия - 1:1

Украина: Лунин, Караваев, Хачериди (Ордец, 70), Ракицкий, Матвиенко (Соболь, 65), Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65), Марлос (Беседин, 85), Коноплянка, Цыганков (Буяльский, 46), Кравец.

Голы: Кравец (32) - Аль-Муваллад (38).

Следующую игру наша национальная команда проведет во вторник, 27 марта, с командой Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии разгромила россиян в товарищеском матче.

Еще напомним, что в составе сборной Бразилии футболист "Шахтёра" получил престижный номер Неймара.