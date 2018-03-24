Компания Apple планирует представить новую - бюджетную версию планшета iPad, ориентированную на потребности школьников и студентов.

Как сообщает Bloomberg, презентация нового гаджета должна пройти в Lane Technical College Prep High School в Чикаго на следующей неделе.

Пока технические характеристики нового планшета неизвестны, а по поводу цены есть мнение, что она составит примерно $250.

Для сравнения, самый доступный в данный момент iPad стоит $329 - именно столько просят за 9,7-дюймовый планшет с памятью на 32 ГБ.

Версия на 128 ГБ стоит уже $429; компактный iPad mini 4 с 128 ГБ памяти обойдется в $399 за Wi-Fi версию и $529 за LTE-версию (в рамках программы для учащихся, устройства Apple можно купить еще дешевле).

Кроме того, Apple активно работает над недорогим ноутбуком MacBook стоимостью ниже $1 тыс. Он также будет позиционироваться, как решение для учащихся и студентов. Однако, по данным Bloomberg, компания еще не закончила разработку данного устройства, так что его покажут публике чуть позже.

Ранее сообщалось, что Apple остановила производство iPhone 8 Plus на одном из двух заводов.

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