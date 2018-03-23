В Москве состоялся контрольный поединок между Россией и Бразилией в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018, передает УНН.

После "сухой" первой половины гости начали результативные выступления после перерыва. Так, на 5 минуте подача со штрафного продолжилась ударом головой защитника "ПСЖ" Силвы. Голкипер хозяев отбил мяч перед собой, где на добивании успешно сработал защитник Миранда - 1:0.

Впоследствии "селесао" могли удвоить счет, но после удара Паулиньо практически в пустые ворота, кипер Акинфеев сумел спасти партнеров. Однако бразильцы продолжили атаковать и вскоре удвоили счет. Россияне нарушили правила в своей штрафной на Паулиньо.

Пенальти реализовал новоиспеченный игрок "Барселоны" Коутиньо.

Через пять минут подопечные Тите продолжили громить противника, когда Виллиан верховой передачей нашел свободного Паулиньо - 3:0.

Стоит отметить, что на 79 минуте на поле появились два действующих игрока донецкого "Шахтера": Фред сменил Коутиньо, а Тайсон - экс-футболиста "горняков" Виллиана.

Защитник "Шахтера" Исмаили упустил шанс впервые выйти на поле в футболке национальной команды и просидел на лавке запасных вместе с еще одним экс-дончанином - Фернандиньо.

Хорошо знакомый украинским болельщикам Дуглас Коста провел на поле все 90 минут.

Напомним, сегодня легендарный легкоатлет Усейн Болт провел свою первую тренировку в профессиональном футболе, за команду Боруссия Дортмунд.