Видео могут занять маленького ребенка и развлечь его, но не научить чему-то новому, сообщается в статье, опубликованной в журнале Acta Paediatrica.

Это выяснили индийские ученые, которые провели долгосрочное исследования влияния различных видео с YouTube на развитие ребенка в возрасте от полугода до двух лет.

В последние несколько лет родители для обучения детей также используют гаджеты: например, учат их играть в специальные развивающие игры или просто показывают им видеоролики. Эффективность последнего метода обучения младенцев проверили ученые из Технологического института Нетеджи Сабхас (Нью-Дели) при участии Савиты Ядав.

В их исследовании приняли участие 55 детей: на момент начала наблюдений каждому из них было около полугода. По сообщению родителей, детям часто показывали видео на YouTube - в основном, видео с танцами и песнями на их родном языке.

Ученые проводили наблюдения четыре раза (когда детям было полгода, год, полтора и два): во время них они изучали, как хорошо дети умеют пользоваться гаджетами (например, нажимать на кнопки), как они ведут себя, когда смотрят видео, могут ли они узнать отдельных людей (чужих и знакомых) на видео и какому контенту они отдают предпочтение.

К году большинство участников научились определять на видео своих родственников, а еще через полгода (в полтора года) - себя самих. К этому же возрасту большинство детей научились нажимать на кнопки, при этом точно не понимая их предназначение: навыка управления смартфоном не появилось у них и в два года.

Около половины детей к возрасту двух лет научились узнавать на видео людей, которых не видели в реальной жизни.

К двухлетнему возрасту обучающий эффект видео оказался весьма ограничен: дети запоминали новые слова, произнесенные на видео, только после повторения их родителями. Кроме того, ученые отметили, что среди всех видео младенцы отдавали предпочтение красочной рекламе, видео с игрушками и воздушными шарами, а также с несколькими танцорами.

Таким образом, исследователи отмечают, что просмотр видео младенцами в возрасте до двух лет - не самый эффективный способ обучения, но может быть использован для того, чтобы развлечь ребенка или занять его.

Стоит отметить, что исследование проводилось в Индии, и нельзя однозначно утверждать, что видеоролики в других культурах дадут такой же результат.

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