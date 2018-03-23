Французская полиция назвала имя террориста, который пошел на преступление внезапно
Глава МВД Франции Жерар Колон в прямом эфире назвал имя убитого террориста-одиночки, в пятницу днем захватившего заложников в городе Треб.
По его словам, тот был уже известен правоохранительным органам, передает ТАСС.
"Террориста звали Редуан Лакдим, ему было 26 лет", - сказал Колон.
"Он был известен правоохранительным органам по мелким преступлениям. Он был не замечен в радикализации и пошел на преступление внезапно", - добавил министр.
По словам Колона, он был жителем Каркасона, где совершил в пятницу первый теракт.
Министр выразил благодарность жандармам, которые "быстро вмешались в ситуацию".
В частности, по словам Колона, подполковник жандармерии, который вызвался заменить собой заложников, совершил "героический поступок" - офицер оставил телефон включенным, чтобы спецназ мог слышать происходящее.
"Подполковник был ранен и находится в тяжелом состоянии", - сообщил Колон.
В результате действий преступника, совершившего в пятницу утром нападения в Каркасоне и Требе, по меньшей мере погибли трое.
Колон добавил, что террористическая угроза во Франции продолжает оставаться крайне высокой.
Позже террористическая организация ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт.