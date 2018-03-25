Приложение Таксометр, которое используют водители Яндекс.Такси для приема заказов и построения маршрута, в скором времени получит авторизацию по внешности и голосу. Как сообщается в блоге компании, новый способ авторизации уже показал точность распознавания до 90%.

С помощью сопутствующих пользователь может отслеживать заказ в реальном времени, но и получить всю нужную информацию о заказанном транспортном средстве и водителе.

При запуске Таксометр попросит пользователя сфотографироваться и прочитать короткую фразу. В основе системы распознавания лиц лежат технологии компьютерного зрения, которые "Яндекс" использует, например, в своем поиске по картинкам, а для эффективного анализа голоса используется SpeechKit - ее же используют и для разработки Алисы.

Пока что технология авторизации находится на стадии тестирования: точность распознавания необходимо повысить для того, чтобы убедиться, что идентификация будет работать при различном освещении или в том случае, если внешность водителя немного поменяется. После завершения успешного тестирования авторизация будет введена в Таксометр.

Как сообщала "Страна", ранее в полиции Китая начались испытания "умных очков" с распознаванием лиц прохожих.

Также мы рассказали, что Facebook тестирует новую функцию распознавания лиц, которая поможет искать фейки и воров.

Напомним, во время презентации iPhone 8 и iPhone X Apple представила технологию распознавание лица и прочие новинки.