В Киеве полицейские вместе со спецназовцами задержала группу наркоторговцев. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составила более 200 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время обысков в квартирах фигурантов правоохранители изъяли метадон, кокаин, амфетамин, а еще пистолеты, ружье, винтовку, гранату, тротиловые шашки и патроны различного калибра.

Наркодилерами оказались трое мужчин: 37-летний киевлянин и два его сообщника из Киевской области - 48-ми и 39-ти лет.

Они наладили бесконтактную схему сбыта наркотиков через "закладки". То есть, заранее договаривались с потенциальными покупателями о месте, где оставят "товар" в обмен на деньги.

"В частных домах злоумышленников, а также в гараже одного из них, полиция изъяла метадон, кокаин, амфетамин, деньги и банковские карточки, которые они использовали при осуществлении торговых операций с наркотиками.

Сумма изъятых наркотических средств, по предварительным подсчетам, составляет около 200 тысяч гривен.

В указанных помещениях обнаружены боевые пистолеты, травматический пистолет, помповое и малокалиберное ружье, винтовка "Сайга", пистолет-пулемет, граната РГН, более 1500 патронов различного калибра, тротиловые шашки с жаром, самодельная граната и армейский штык-нож.

Изъятое направили для проведения экспертизы. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что один из правонарушителей уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с наркотиками. А его соучастник имел судимость за незаконное хранение оружия.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление круга лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и распространению наркотиков. Следствие по делу продолжается.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве задержали наркодилера, который прятал метадон в воздушных шариках.

Напомним также, что под Новый год в Киеве пойман дилер, который делал закладки наркотиков в подъездах.