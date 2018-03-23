В Кременчуге завершился третий матч финальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" обыграл донецкий "Донбасс", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:3.

Решающий гол на 48-й минуте игры забил Глеб Кривошапкин.

Отмечается, что четвертый матч состоится в Кременчуге в воскресенье, 25 марта.

ХК Кременчук - Донбасс 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)

Шайбы: 03:17 Шиманский - 1:0; 25:22 Лялька - 1:1; 25:41 Костиков - 1:2; 28:17 Чернышенко - 2:2; 36:23 Толстушко - 3:2; 36:31 Коренчук - 3:3; 47:42 Кривошапкин - 4:3

Счет в серии до четырех побед в пользу действующих чемпионов Украины из Донецка - 2:1

Ранее сообщалось, что 13 марта действующий чемпион Украины по хоккею первым вышел в финал плей-офф УХЛ.

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