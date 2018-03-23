ХК "Кременчуг" сократил счет в финальной серии плей-офф УХЛ с ХК "Донбасс"
В Кременчуге завершился третий матч финальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" обыграл донецкий "Донбасс", сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 4:3.
Решающий гол на 48-й минуте игры забил Глеб Кривошапкин.
Отмечается, что четвертый матч состоится в Кременчуге в воскресенье, 25 марта.
ХК Кременчук - Донбасс 4:3 (1:0, 2:3, 1:0)
Шайбы: 03:17 Шиманский - 1:0; 25:22 Лялька - 1:1; 25:41 Костиков - 1:2; 28:17 Чернышенко - 2:2; 36:23 Толстушко - 3:2; 36:31 Коренчук - 3:3; 47:42 Кривошапкин - 4:3
Счет в серии до четырех побед в пользу действующих чемпионов Украины из Донецка - 2:1
Ранее сообщалось, что 13 марта действующий чемпион Украины по хоккею первым вышел в финал плей-офф УХЛ.
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