Сегодня, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева постановил применить в отношении народного депутата Надежды Савченко меру пресечения - арест на 59 суток без права залога - до 20 мая 2018 года.

В случае доказательства вины народному депутату Надежде Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры.

В решении суда говорится следующее: "Савченко Надежда Викторовна... совершала тяжкие и особо тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности".

Савченко инкриминируют совершение следующих преступлений:

сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины);

приготовление к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК Украины);

приготовление к посягательству на жизнь Президента Украины, народных депутатов, Премьер-министра, членов Кабинета Министров, руководителей партий, в связи с их государственной или общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК Украины);

приготовление к террористическому акту, то есть применение оружия, совершение взрыва или других действий, которые создавали бы опасность для жизни и здоровья людей, причинение значительного имущественного вреда и наступление других тяжких последствий (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УК Украины);

содействие деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

ношение, хранение, приобретение и передача огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В случае доказательства вины народному депутату Надежде Савченко грозит грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой," - прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник в комментарии "Украинской правде".

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет". Он также пригрозил Савченко принудительной психиатрической экспертизой.

Напомним, Надежда Савченко заявила, что объявит голодовку, если суд оставит его под арестом.

Как сообщала "Страна", адвокаты Надежды Савченко подадут апелляцию на ее арест только в понедельник.