Президент США Дональд Трамп и американский Конгресс в пятницу поддержали закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена максимальная помощь в $620,7 млн.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

"Важная новость! Помощь США для Украины увеличивается! Совместное решение президента США и Конгресса в поддержку Украины. Президент США Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн", – написал он.

Посол выразил благодарность "стратегическому партнеру" Украины.

"Ценим и выделение этих дополнительных ресурсов для обороны и реформ в Украине. Но не менее важно, что это четкий сигнал от стратегического партнера. И нам, и нашим противникам", – написал Чалый.

Фото: facebook.com

Как сообщалось, президент США Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год.

Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.

Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается".

В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".

Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.

Еще напомним, что ранее сегодня Трамп пригрозил ветировать проект бюджета США из-за мигрантов и стены на границе.