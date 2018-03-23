В городе Белая Церковь во время проведения следственных действий с применением видеофиксации, неизвестный мужчина набросился на правоохранителей. Он нанес одному из полицейских удар в лицо, а следователю повредил видеокамеру. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Также мужчина нагло требовал от лица, которому вручали уведомления о подозрении, отказаться от участия в процессуальных действиях.

Работники полиции сообщили, что они находятся при исполнении служебных обязанностей, предъявили удостоверения. Однако, это не остановило мужчину - он продолжал вести себя вызывающе. Только после того, как к правонарушителю полицейские применили слезоточивый газ, агрессивно настроенного мужчину удалось успокоить.

Для документирования правонарушения правоохранители вызвали группу реагирования патрульной полиции Белоцерковского отдела полиции и продолжили следственные действия. В этот момент мужчина выхватил из рук следователя процессуальные документы и пытался с ними убежать.

Фото: kv.npu.gov.ua

Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Как сообщала "Страна", в Белой Церкви полицейские "купили" краденый Range Rover за 14,5 тыс долларов.

Напомним также, что в Белой Церкви мужчина избил палкой полицейских, которые пришли вручать повестку.