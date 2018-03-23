Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что три человека погибли и по меньшей мере 16 человек пострадали при захвате заложников в супермаркете в Требе, сообщает в пятницу сайт французской газеты Le Figaro.

Двое раненных находятся в тяжелом состоянии и один из них - старший офицер спецназа, который сам стал заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета.

По словам Макрона, произошедшее можно охарактеризовать как теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

"Наша страна подверглась террористической атаке", - сказал Макрон, выступая в министерстве внутренних дел, добавив, что уровень террористической угрозы остается высоким.

Президент Франции отметил, что полицейские в настоящий момент проводят расследование по факту произошедшего.

В частности, им предстоит установить, как именно нападавший - 26-летний Редуан Лакдим - получил огнестрельное оружие. В связи с этим в Каркасоне на юге страны, где проживал террорист, проводится обыск.

Утром террорист открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо.

Вскоре после этого появилась информация о захвате заложников в супермаркете Super U в городке Треб, в восьми километрах от Каркассона. Вооруженный мужчина вошел в магазин и с криком "Аллах акбар" начал стрельбу. Сотрудник магазина и один из посетителей погибли.

Местные стражи порядка установили, что Лакдим отвез в школу одну из своих сестер до того, как совершить захват заложников.

По словам одного из очевидцев, Лакдим выглядел как обычный посетитель супермаркета. В свою очередь, сосед Лакдима назвал его "спокойным и милым человеком".

Террорист свои действия объяснил желанием "отомстить за Сирию" и требовал освобождения одного из организаторов теракта в Париже 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама.

Вскоре мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что мужчина, захвативший заложников, остался в помещении магазина наедине с офицером полиции - все заложники были отпущены.

После того, как попытки провести переговоры не увенчались успехом, спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета, в ходе которого нападавший был убит.

Напомним, полицейские убили его в перестрелке.