Скамейку, на которой в начале марта обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, забрали полицейские, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

Как отмечает телеканал, скамейку хотят сохранить как "потенциальное вещественное доказательство по преступлению".

Полицейские работали в костюмах химзащиты, они срезали закрепленную к полу скамейку, завернули ее в пластиковую упаковку и погрузили в автомобиль.

Скамейка расположена перед торговым центром Maltings в городе Солсбери. Там 4 марта были обнаружены Скрипаль и его дочь. Они пострадали из-за взаимодействия с веществом, которое, как полагает британское следствие, относится к группе нервнопаралитического вещества "Новичок". Пострадавшие находятся в коме.

Как сообщала "Страна", источник отравления до сих пор не выявлен. По мнению СМИ, Скрипаль мог отравиться ядом в вентиляции своего BMW.

По другой информации, экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены у себя дома.

Есть также мнения, что экс-ГРУшника Скрипаля могли отравить букетом цветов на могиле его жены.