В середине апреля на планете ожидается серия магнитных бурь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прогнозы астрономов из российской лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

12 апреля ожидается слабая магнитная буря (уровень G1);

11-го и в период с 13 по 19 апреля - геомагнитные возбуждения.

До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось. Согласно данным лаборатории, буря стала реакцией Земли на высокоскоростной поток солнечного ветра.

За прошедшие 2,5 месяца 2018 года на Земле было зафиксировано четыре магнитные бури (одна в январе и три в феврале), которые все относились к минимальному первому классу.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны воздействовать на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Как сообщала "Страна", с 18 на 19 марта на Земле произошла самая крупная магнитная буря (уровень G2) 2018 года.

Напомним также, что "Страна" сообщала о том, как сохранить хорошее самочувствие в период бушевания геомагнитных возбуждений.