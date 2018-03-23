Служба безопасности Украины передала военным командование Антитеррористической операцией.

Об этом журналистам сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает "Укринформ"

"Ничего по сути не изменилось, только передали руководство военным", - сказал он.

По его словам, СБУ и дальше будет принимать участие в АТО.

Как сообщала "Страна", Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе штабиста Сергея Наева. Сергей Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ. Позже Сергей Наев подтвердил получение денежных средств от брата, проживающего на территории оккупированного Крыма.

Ранее Генштаб разработал план начала Операции объединенных сил вместо АТО.

Также мы сообщали, что на практике меняет подписанный президентом закон о Донбассе.