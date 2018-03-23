Синоптик Наталья Диденко рассказала о прогнозе погоды в Украине на последние дни марта.

"24-го марта над Украиной развернется антициклон. А это значит, что днем ​​в субботу будет много солнца, синего неба и белых облаков. То есть, придет красивая погода. Даже дневная температура воздуха мартовскими дорогими духами побрызгает воздух - в Украине до + 1 до + 5 градусов", - написала она в Facebook.

Однако ночью может пойти снег.

"Черноморский циклон забросит мокрого снега и дождя Юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но это - только ночью. Днем циклон уйдет на Турцию. В Киеве на выходных осадков не будет", - рассказал она.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", в Украину постепенно приходит тепло и солнечная погода.

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