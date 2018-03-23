Американская певица Кристина Агилера потрясла признанием про роман с геем. Неожиданное заявление звезда сделала после шоу RuPaul's Drag Race's. Об этом сообщает People.

37-летняя звезда до этого времени скрывала неудачную интрижку.

Она рассказала, что молодой человек разбил ей сердце. Зато родилась песня Infatuation, которую певица презентовала в 2002 году и посвятила возлюбленному. Название песни в переводе означает "влюбленность", что собственно и привлекло внимание журналистов.

Главной темой песни были отношения с латиноамериканским мужчиной, который неожиданно оказался геем. Сама Агилера узнала об этом не сразу, поэтому эта ситуация стала настоящим шоком для нее.

"У нас все было серьезно. Я была шокирована, когда узнала, что он "играет" за мужскую команду, а не за мою. Думаю, он будет зол, когда увидит этот выпуск", – отметила Кристина Агилера.

Впрочем, имя экс-возлюбленного певица все же не назвала, однако это заявление уже вызвало резонанс в американских масс-медиа.

Как сообщала "Страна", Криштиану Роналду назвал себя "геем с большими деньгами".

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