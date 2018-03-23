Компания SpaceX удалила свою официальную страницу в соцсети Facebook. Как сообщает Reuters, основатель компании Илон Маск пообещал сделать это на фоне скандала с утечкой персональных данных.

Присоединиться к бойкоту Facebook призвал Маска в Twitter один из пользователей.

"Удалите страницу SpaceX на Facebook?" - написал он.

Маск ответил: "Я не знал, что она там есть. Сделаем".

Напомним, после расследования американской The Washington Post и британской Guardian вокруг Facebook разгорелся грандиозный скандал. СМИ узнали, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 миллионах людей, которые имеют страницы в Facebook. Благодаря этому компания сумела в определенной степени злоупотреблять ими, чтобы помочь политикам одержать победу на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

"Страна" писала, к чему приведет скандал с утечкой личных данных из соцсети.

Также стало известно, что соучредитель WhatsApp призвал пользователей удалять аккаунты в Facebook после скандала с Cambridge Analytica.

Ранее в Facebook произошел масштабный сбой, который ударил по Украине и Германии.