Народный депутат Надежда Савченко в понедельник будет подавать апелляцию на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает "Укринформ".

"Конечно, она напишет короткую апелляцию", - сказал адвокат Савченко Виктор Чевгуз после судебного заседания.

Он отметил, что сделал юридическое обоснование о том, что решение суда не отвечает ни материалам дела, ни объективной действительности.

По его словам, "с Надеждой расправились за ту позицию, какую она заняла".

Также Чевгуз сообщил, что Савченко будут держать в СИЗО Службы безопасности Украины.

Как сообщала "Страна", в зале суда Надежда Савченко обозвала прокурора "долб*бом", а судья удалился для принятия решения на 3 часа.

Ранее "Страна" сообщала, почему судья Сидоров целый час зачитывал приговор про арест Савченко на 2 месяца.