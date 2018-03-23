В Харькове, днем 23 марта, возле авторынка "Лоск" произошло ДТП с участием 6 машин, сообщает патрульная полиция Харькова.

В результате аварии никто не пострадал.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновению с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

Фото: facebook.com/kharkivpolice

"По словам водителя DAF во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - сказано в сообщении.

На водителя DAF патрульные составили административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы, собранные патрульными, будут переданы на рассмотрение суда.

Напомним, 20 марта в Харькове задержали пьяного водителя, протаранившего патрульное авто.

Ранее сообщалось, что в Киеве на площади Победы полицейский Prius угодил в ДТП.