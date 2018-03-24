В Норвегии подготовили законопроект, запрещающий ношение мусульманской паранджи в университетах, школах и детских садах. Об этом сообщает Reuters.

"Норвежское правительство предложило общенациональный запрет на ношение полноразмерных вуалей, таких как паранджа и никаб, в университетах, школах и детских садах", - говорится в сообщении.

Если предложение поддержит парламент, Норвегия может стать первой скандинавской страной, которая введет такой запрет в секторе образования.

Как сообщалось, Франция, Нидерланды, Бельгия, Болгария и Бавария ввели ограничения на ношение паранджи в общественных местах.

Как сообщала "Страна", евреи и мусульмане Исландии готовы вместе противостоять желанию властей острова запретить обрезание детей.

Мы писали, что Норвегия выделит Украине миллионы на адаптацию уволенных в запас военных.

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