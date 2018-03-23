Значительная часть центра Одессы осталась без электроэнергии из-за череды аварий на подстанциях, сообщает официальный сайт ПАО "Одессаоблэнерго".

По сообщению энергоснабжающей организации, первая авария произошла на подстанции "Комсомольский" около 13:15 пятницы. Затем последовали еще несколько аварийных отключений.

В "Одессаоблэнерго" обещают восстановить электроснабжение к 23:00.

Напомним, что в Одессе готовятся к снегопаду и гололедице на выходных.

В ближайшие сутки, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидают снег с дождем, гололедицу, северный ветер, 9-14 метров в секунду. Температура ночью и днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В связи с этим коммунальные службы Одессы привели в состояние оперативной готовности. Такое решение принял штаб по непогоде.

Как сообщалось, в Одесской области выпал цветной снег.