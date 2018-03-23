МВД приняло решение о повышении окладов офицеров Госпогранслужбы в соответствие с постановлением КМУ "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц", существенно повысив их. Об этом сообщает "Юрлига".

Главным изменением станет переход от жестко закрепленных абсолютных размеров окладов в гривне к использованию тарифной сетки с коэффициентами.

В качестве базы для расчета должностного оклада используется прожиточный минимум для трудоспособных, установленный на 1 января 2018 года (1762 гривен).

Согласно приказу Министерства № 169 от 02.03.2018 тарифные сетки для офицерского состава Госпогранслужбы установлены в пределах от 13 до 58 тарифного разряда.

Таким образом, к примеру, должностной оклад начальника регионального управления Госпогранслужбы (54 тарифный разряд) составит 9303 грн вместо 1900 грн по приказу Администрации Госпогранслужбы № 543 от 27.07.2011, а для старшего участкового инспектора пограничной службы (14 тарифный разряд) оклад повысится с 950 грн. до 3665 грн.

Приказ МВД № 169 вступил в силу сегодня, 23 марта, и применяется для начисления должностных окладов с 1 марта 2018 года.

Как сообщала "Страна", для внедрения "биометрики" на границе Госпогранслужбе понадобились еще 230 млн.

Напомним также, что Луценко назвал свою огромную зарплату и заявил, что ее полностью отрабатывает.