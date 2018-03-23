Сегодня, 23 марта, в Шевченковском райсуде судья Евгений Сидоров вынес решение по мере пресечения Надежде Савченко. Сам вердикт судья зачитывал целый час. В итоге, Савченко отправили под стражу на срок в 59 дней, вплоть до 20 мая без возможности внесения залога.

В то же время, во время зачитывания приговора произошел курьез.

Как сообщает корреспондент "Страны", многие присутствующие в зале заседания в начале подумали, что судья решил освободить Савченко. В том числе и многие журналисты. Появилась новость об "освобождении Савченко" и на нашем сайте. За что мы приносим извинения нашим читателям.

На самом деле ситуация была следующая.

Судья Сидоров действительно постановил освободить Савченко в зале суда. Причина - ее задержание было признано судом незаконным. Но речь шла не о мере пресечения, а о правомерности задержания. Суд признал незаконным задержание Савченко поскольку ее задерживали на основании ст.208 УПК, то есть якобы в момент совершения преступления. Но в подозрении и ходатайстве прокуроров ей вменяется подготовка государственного переворота и сотрудничество с представителями "террористической организации ДНР". То есть "на горячем" Надежду, при якобы попытке осуществления переворота, никто и не задерживал. Это значит, что правоохранители не имели права задерживать нардепа с мотивацией "на месте преступления".

Таким образом, суд, признав задержание незаконным, согласно процедуре, предписал выпустить ее на свободу.

Присутствующие в зале сторонники Савченко, услышав про это, начали было ликовать.

Но де-юре "на свободе" Савченко пробыла несколько минут, пока судья дочитывал текст решения. И в нем он признал обоснованными ходатайство прокуратуры и постановил арестовать ее без права на залог.

Адвокат Виктор Чевгуз также прокомментировал решение суда об избрании меры пресечения в отношении Надежды Савченко.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она была задержана незаконно... Но он согласился с прокурором, что риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и заключил под стражу. Двумя предложениями", - сказал адвокат Савченко в комментарии корреспонденту "Укринформа".

Адвокат Савченко также сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Как сообщала "Страна", 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.