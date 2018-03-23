Правительство отреагировало на распространенные случаи несанкционированного вмешательства абонентов в работу телекоммуникационных сетей и приняло меры по защите интересов мобильных операторов.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 20 сентября 2017 года № 703 "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг порядок реагирования операторов на незаконные действия абонентов", которое вступило в силу сегодня, 23 марта 2018 года.

Так, ранее для пресечения абонентских нарушений маршрутизации трафика мобильные операторы были вынуждены блокировать мобильные номера. Это порой объективно нарушало права владельцев номеров, поскольку в дальнейшем операторы не могли подтвердить перед НКРСИ достаточность оснований для такой меры.

Такие обстоятельства указали на недостатки профильного регулирования и для решения этой проблемы были утверждены изменения в Правилах. В документе теперь:

уточнена терминология;

закреплена обязательность информирования абонентов об основаниях сокращения или прекращения услуг с указанием сроков и условий их возобновления;

установлено правило об обязательной фиксации фактов нарушения путем составления оператором соответствующего акта в бумажном или электронном виде.

Кроме того, оператор вправе ограничить или прекратить предоставление услуг только в оговоренных в законодательстве случаях, а за восстановление доступа к услуге нельзя требовать от абонента оплату.

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