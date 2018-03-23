Часть Луганской области оставили без питьевой воды из-за аварии на Петровской насосной станции
Петровская насосная станция прекратила подачу воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области, по причине аварии на магистральном водоводе.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в микроблоге в Twitter.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
Как сообщала "Страна", в прошлом году из-за долгов без воды могли остаться Первомайск, Кировск и Брянка на неподконтрольной территории.
Напомним также, что в Мариуполе собираются построить систему для резервной переброски воды. Мариуполь получает воду по Южнодонбасскому водопроводу, работа которого периодически останавливается из-за обстрелов и повреждения оборудования. В таких ситуациях задействуется резервная схема, при которой город получает воду из Старокрымского водохранилища.