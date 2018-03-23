Петровская насосная станция прекратила подачу воды на временно неподконтрольную Киеву часть Луганской области, по причине аварии на магистральном водоводе.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в микроблоге в Twitter.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Как сообщала "Страна", в прошлом году из-за долгов без воды могли остаться Первомайск, Кировск и Брянка на неподконтрольной территории.

Напомним также, что в Мариуполе собираются построить систему для резервной переброски воды. Мариуполь получает воду по Южнодонбасскому водопроводу, работа которого периодически останавливается из-за обстрелов и повреждения оборудования. В таких ситуациях задействуется резервная схема, при которой город получает воду из Старокрымского водохранилища.