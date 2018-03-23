Сегодня, 23 марта, в Шевченковском суде Киева внефракционного нардепа Надежду Савченко приговорили на 2 месяца содержания под стражей без возможности внесения залоговой суммы.

Судья Евгений Сидоров зачитывал соответствующее решение на протяжение часа. Перед этим он провел 3 часа в совещательной комнате.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, Надежда Савченко проведет в неволе 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Продолжительное объявление решения суда об избрании меры пресечения было обусловлено тем, что в документе подробно изложены обстоятельства так называемого дела "Савченко-Рубана": "историческая справка" (включающая статьи Конституции Украины, начало конфликта на Донбассе, объявление АТО в этом регионе, признание Верховной Радой "ДНР" террористической организацией) и подробное изложение материалов уголовного производства по подозрению Надежды Савченко в совершении ряда особо тяжких уголовных преступлений с перечислением большого массива собранных в рамках досудебного расследования фактов.

Как сообщала "Страна", 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, появилось видео, как Савченко обматерила прокурора прямо в суде.