Шевченковский райсуд Киева сегодня, 23 марта, арестовал внефракционного нардепа Надежду Савченко сроком на 59 дней до 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

При этом судья не установил возможность освобождения под залог.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг дела Савченко.

Накануне Верховная Рада сняла с Героя Украины неприкосновенность. Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день вручил Савченко "пидозру" в подготовке терактов и свержения власти. Ночь опальная нардеп провела в следственном изоляторе СБУ.

По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацгвардейцы и рамки для посетителей. Появились фото с заседания суда по мере пресечения для Савченко.

Также мы писали, что меру пресечения для Савченко определит судья по делу Бузины.