Совет директоров "Газпрома" избрал двоюродного племянника президента Владимира Путина Михаила заместителем председателя правления "Газпрома" сроком на 5 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Михаил Путин родился в Иваново в 1967 году. Окончил Ивановский Государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени Орджоникидзе. Он является кандидат медицинских наук.

Работал заместителем генерального директора ФГУП "Медтехснаб" Минздрава России, заместителем начальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями министерства здравоохранения РФ, руководителем департамента экономического развития здравоохранения, управления финансами и материальными ресурсами Минздраве.

В 2004-2007 годах был начальником медицинского управления ОАО "Газпром", а с 2007 года - заместитель председателя правления ОАО "СОГАЗ".

В настоящее время является советником Российской Федерации 3 класса.

При этом в 2007-2018 годы Путин был советником председателя правления ОАО "Газпром".

Путин владеет пакетом в 0,000313% акций "Газпрома" - его текущая стоимость составляет около 10 млн рублей.

Напомним, что ответственный за хозяйственное и материально-техническое обеспечение заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Козлов умер в декабре 2017 года.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" и "Газпром" собираются в Европе обсудить свои дальнейшие отношения.

Напомним также, что "Газпром" обжаловал в суде решение арбитража по спору с "Нафтогазом".