Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 26 марта 2018 г до уровня 26,265478 грн/$1 по сравнению с 26,253649 грн/$1 на 23 марта 2018 года, сообщает "Интерфакс-Украина".

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,27 грн/$1 с 26,26 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,26-26,28 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 23 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2655 грн/$1 с 26,2536 грн/$1. Торговый оборот составил $ 320,02 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $479,34 млн.

Как сообщала "Страна", Курс НБУ 23 марта - доллар дешевеет, евро дорожает.

Ранее мы писали, что для чего НБУ скупает дорогой доллар и что будет с курсом национальной валюты дальше.

Также курс евро на новостях из США вырос по отношению к доллару.