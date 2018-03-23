Полиция Киевской области опровергает информацию о том, что убитая юрист Ирина Ноздровская перед смертью была изнасилована.

Об этом заявил начальник отдела коммуникации полиции в Киевские области Николай Жукович, передает УНН.

"Экспертизу показала - изнасилования не было", - сказал Жукович.

Он отметил, что следствие по делу продолжается, но каких-либо подробностей относительно него следственные пока не предоставляют.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровську, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юристки.

Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанский мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта. последствии его продлили.

Мы писали, что Дмитрий Россошанский, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, может выйти по амнистии.