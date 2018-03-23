Пожар в Киеве: спасатели не могут подъехать к дому из-за припаркованных машин
В Шевченковском районе Киева на ул. Парково-Сырецкой (бывшая ул. Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.
Сообщается, что на месте дежурят медики скорой. А вот подразделения ГосЧС не могут подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей.
Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.
Масштаб возгорания можно оценить по количеству приехавших автомобилей пожарных.
Фото: t.me/dtpkievua
Фото: t.me/dtpkievua
Фото: t.me/dtpkievua
Как сообщала "Страна", в центре Киева почти час тушили пожар в элитном доме на Владимирской.
Напомним также, что опубликовано видео с места пожара автомобиля Hyundai на проспекте Бандеры в Киеве.
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