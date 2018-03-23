В Шевченковском районе Киева на ул. Парково-Сырецкой (бывшая ул. Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

Сообщается, что на месте дежурят медики скорой. А вот подразделения ГосЧС не могут подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей.

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Масштаб возгорания можно оценить по количеству приехавших автомобилей пожарных.

Фото: t.me/dtpkievua

Фото: t.me/dtpkievua

Фото: t.me/dtpkievua

Как сообщала "Страна", в центре Киева почти час тушили пожар в элитном доме на Владимирской.

Напомним также, что опубликовано видео с места пожара автомобиля Hyundai на проспекте Бандеры в Киеве.